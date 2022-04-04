«رمضان كريم والمسيح صام».. مينا يهدي المصريين أغنية «ميكس» عن الصيام

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بصوت عذب وإبداع فني، أطلق الشاب السكندري «مينا عريان»، 25 سنة، مرنم ومغني أوبرالي، أغنية يدمج فيها بين صوم المصريين سوياً في الوقت الراهن، حيث يصوم المسيحيون صومهم الكبير، بينما يصوم المسلمون شهر رمضان، فجمع أكثر مقطعين يترددون حالياً بين أبناء الديانتين، فانطلق بأغنية «رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه.. أهلاً رمضان.. رمضان جانا»، وفي لحظة من الزمان تتحول الموسيقى بشكل سريع وفني إلى ترنيمة «يسوع المسيح صام عنا 40 يوماً و40 ليلة»، تلك الترنيمة التي يتردد صداها داخل الكنائس طوال هذا الصوم.

مقطع موسيقي يجمع صيام القيامة ورمضان

المقطع الموسيقي الصغير، الذي لم تتجاوز مدته 45 ثانية، نال إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لجودة الصوت والموسيقى، كون مقدمه مطرب محترف بصوت عذب، ويدمج الفكرتين بشكل سلس.

تحدث «مينا عريان» لـ«الوطن» قائلاً إن الفكرة جاءته خلال تواجده أمام البحر متأملاً، حيث شعر أنها المرة الأولى التي يحضر فيها شهر رمضان مع الصوم الكبير، حيث أن مصر جميعها تصوم خلال تلك الفترة، الأمر الذي دفعه لإطلاق هذه الأغنية وهذا المقطع الموسيقي لتهنئة الجميع.

3 ساعات لإنتاج الأغنية «الميكس»

واضاف «عريان» أنه حرص على وضع أكثر مقطعين موسيقيين يعبران عن الصيام، لذا لم يجد افضل من أغنية «رمضان جانا» كونها أغنية شهيرة تعبر عن صوم رمضان، بالإضافة إلى ترنيمة «يسوع المسيح صام عنا»، كونها الترنيمة الرئيسية للصوم الكبير، نظراً لأن فكرة هذا الصوم أساسها صوم المسيح لمدة 40 يوماً.

اقتحم الشاب السكندري، خريج كلية الهندسة، مجال الغناء والترانيم وهو في السابعة من عمره، ليبدأ رحلته مع الإبداع صغيراً، ويخطو بداخله خطوات سريعة، لذا فلم يكن من الصعب عليه إطلاق هذا المقطع الإبداعي، كونه أصبح على قدر عال من احتراف الغناء والموسيقى، حيث تابع قائلاً: «الحمد لله، الموسيقى والريكورد أخد مني 3 ساعات، وسعدت بإعجاب الناس بها».

وأعرب «عريان» عن أمله في أن يكمل خطواته الاحترافية في عالم الفن الموسيقى، الذي بدأ تعلمه بشكل موسع في سن الـ15 عاماً، حين تعلم على يد الفنانة كريستين مجدي إسكندر، ومغني الأوبرا في فرنسا جورج ونيس، ومغنية الأوبرا اليونانية «روديكا»، الأمر الذي تبعه التحاقه بعدد من الكورالات أبرزها «قلب داود وقيثارة السماء».