تعيينات شركة المياه: موعد الاختبارات والمقابلات للمتقدمين لوظيفة مهندس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نتيجة استيفاء الأوراق ومواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2022 لوظيفة مهندس ثالث «ميكانيكا - كهرباء».

مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة مهندس

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يمكن للمتقدمين لوظيفة مهندس ثالث «ميكانيكا - كهرباء» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 بمراكز شربين ونبروه معرفة الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3K6HEIH

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عددًَا من الشروط واجب توافرها للمتقدمين لوظيفة مهندس ثالث «ميكانيكا - كهرباء» وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2022 وهي كالآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء أو ميكانيكا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمركزي شربين أو نبروه وفقًا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو المقبل 2022 عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

- أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة المهندسين.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى عدد من الإجراءات التي يتم تطبيقها على للمتقدمين لوظيفة مهندس ثالث «ميكانيكا - كهرباء» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 وهي كالآتي:

- أن يقبل المتقدم العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروعها.

- ان يجتاز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفتها.

- اجتياز اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها.

- يتم اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية ولائحة نظام العاملين.