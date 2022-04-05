قصف روسي على منطقة «كريفي ريه» في «دنيبروبتروفسك» الأوكرانية

قال الرئيس مجلس «دنيبروبتروفسك» الإقليمي ميكولا لوكاشوك، على «تليجرام»، إن الجيش الروسي، قصف قرية في منطقة كريفي ريه بالمنطقة، فيما أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «ميكولايف»، فيتالي كيم، على «تليجرام»، إلى قصف روسي، طال أمس الاثنين، وسط مدينة ميكولايف، ما أسفر عن مقتل 10 بالغين وطفل.

وأوضح مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني فيكتور أندروسيف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه قد يتباطأ تقدم القوات الروسية في اتجاه «دونباس» الواقعة في شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

زيلينسكي: يجب الحصول على جميع الأسلحة اللازمة لطرد الروس في أسرع وقت

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب أن تحصل بلاده على جميع الأسلحة اللازمة لطرد الروس في أسرع وقت ممكن وتحرير المدن، مضيفا في فيديو: «لو حصلنا بالفعل على ما نحتاجه - كل هذه الطائرات والدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للصواريخ والسفن، كان بإمكاننا إنقاذ آلاف الأشخاص».

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن أكثر من 300 مدني قتلوا وعذبوا حتى الموت على أيدي القوات الروسية في مدينة «بوتشا». واشار زيلينسكي، إلى أن لا يلوم قادة العالم، مضيفا انه يلوم سوى الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن بلاده مهتمة بإجراء تحقيق أكمل وشفافية في الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية داخل أراضيها، مشيرا إلى أن «موسكو» تشن حملة كاذبة لإخفاء عمليات القتل الجماعي للمدنيين في مدينة «ماريوبول» الساحلية، والتي ارتكبتها القوات الروسية.

وفي سياق متصل، أعربت منسقة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن اعتقادها أن التقارير المتعلقة بعمليات القتل الجماعي في مدينة «بوتشا» الأوكرانية، تثير أسئلة خطيرة ومقلقة بشأن جرائم حرب محتملة.

«البيت الأبيض»: المدفوعات مقابل موارد الطاقة غير خاضعة للعقوبات

وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض» جين بساكي أن «واشنطن» تحاول إقناع الهند بعدم زيادة استيراد موارد الطاقة من روسيا، مشيرة، في مؤتمر صحفي، إلى أن المدفوعات مقابل موارد الطاقة غير خاضعة للعقوبات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن تقديم الطائرات المسيرة وأنظمة «جافلين» المضادة للدبابات وصواريخ «ستينجر» لـ «كييف»، يعتبر من أولويات بلادها في ما يخص تقديم المساعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، جون كيربي، أن التوريدات تجري في إطار حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 800 مليون دولار، مضيفا أن سيكون هناك مزيد من التوريدات، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

روما تخطط لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيطالية، إن «روما» تخطط لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا. وأوضحت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن رئيس وزراء البلاد، ماريو دراجي، بحث القرار مع سكرتير الدولة، المسؤول عن شؤون الأمن فرانكو جابرييلي.

وكانت برلين، استدعت في وقت سابق، السفير الروسي في ألمانيا، إلى وزارة الخارجية الألمانية لإبلاغه بطرد 40 موظفا في السفارة الروسية.

واستقبل رئيس برلمان الجزائر إبراهيم بوغالي، أمس الاثنين، سفير موسكو لدى الجزائر، إيجور بيلاييف، لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وقال «البرلمان الجزائري» في بيان، إن بوغالي، أكد على التزام بلاده بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا.

من جانبه، قدم الدبلوماسي الروسي، الشكر لـ الجزائر على موقفها المتزن حيال أزمة أوكرانيا، موضحا أن بلاده على وشك تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة، للتنسيق مع نظيرتها الجزائرية.