عاجل.. القبض على زوج سيدة مدينة نصر المتحللة لاتهامه بقتلها

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على زوج سيدة مدينة نصر المحللة، داخل شقتها في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ؛ لاتهامه بقتلها بعد وصول تقرير الطب الشرعي إلى النيابة العامة، والذي فجر مفاجأة حول سبب وفاة المجني عليها، بعدما تبين وجود 8 طعنات في جثمان المجني عليها.

وبمواجهة المتهم اعترف بقتل المجني عليها لوجود خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

العثور على جثة متحللة

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبكسرها عثرت القوات على جثة ربة منزل تدعى سيدة سيد فرغلي في العقد الثالث من العمر، وتبين أن الجثة في حالة تعنفن رمي كامل «متحللة»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف تقرير الصفة التشريحية بأنه توجد شبهة جنائية في الوفاة، إذ تبين من خلال الصفة التشريحية وجود 8 طعنات في الجسم، وأنّ المجني عليها في العقد الثالث من العمر.

التحريات: زوج الضحية وراء الحادث

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليها وزوجها من محافظة أسيوط، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة حيث توصلت التحريات إلى وجود خلافات خلال الفترة الماضبة بسبب عدم عمل المتهم، بالإضافة إلى أنّه مدمن للمخدرات، وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها هددته بترك المنزل والعودة إلى أسيوط، وفضح أمره أمام عائلتهما، فقرر التخلص منها.