الطب الشرعي يكشف مفاجآت في واقعة جثة سيدة مدينة نصر المتحللة: بها طعنات

كشف الطب الشرعي، صباح اليوم، عن مفاجأة من العيار الثقيل إذ تبين بعد إجراء الصفة التشريحية على جثمان ربة منزل تدعى سيدة سيد فرغلي في العقد الثالث من العمر، والتي عثر على جثتها متحللة داخل شقتها في مدينة نصر، أنها مصابة بـ8 طعنات في الصدر والبطن.

وأضاف التقرير أنّ المجني عليها تعرضت للقتل، ثم تركت في شقتها وهي مكان العثور عليها حتى وصلت جثتها لمرحلة التحلل، وهو ما جعل تعذر معرفة سبب الوفاة إلا بعد إجراء الصفة التشريحية، وأرسل التقرير الخاص بسبب وفاة المجني عليها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني: زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة

وقال مصدر أمني بأنه بإجراء التحريات الأولية تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، لخلافات أسرية، وأضاف المصدر أنّ المجني عليها من محافظة أسيوط وكذلك المتهم.

وأوضح أن المتهم سيئ السمعة ومدمن للمخدرات، وهو ما جعل المجني عليها تدخل معه في مشادات كلامية لكي يمتنع عن تعاطي المخدرات والبحث عن عمل للإنفاق على المنزل، لكنه كان يرفض ويعتدي عليها بالضرب، وكانت تهدده المجني عليها بفضح أمره أمام عائلته في أسيوط.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعلى الفور وبعد استئذان النيابة العامة كسر باب الشقة، وتبين وجود جثة سيدة تدعى سيدة سيد فرغلي في العقد الثالث من العمر في حاله تعفن «متحللة»، وتعذر رصد أي إصابات ظاهرية بسبب تحلل الجثة، ونقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن؟