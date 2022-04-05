أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 لسنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادات الابتدائية والإعدادية ومدارس التربية الفكرية، إذ من المقرر أن تبدأ الامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل بالإسكندرية

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية تعليم الإسكندرية، إنه جرى الاستعداد الأمثل للامتحانات وتوفير بيئة امتحانية مناسبة لأبنائنا الطلاب وتطهير وتعقيم اللجان ودورات المياه قبل وبعد بداية الامتحان يوميًّا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية.

وأضاف في بيان له أنه تم التشديد الكامل، على جميع رؤساء الأحياء والمرافق العامة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها استقرار سير الامتحانات والحرص على نظافة الشوارع المحيطة بالمدارس.

تعرف علي موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي

أوضح أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي، والأول الإعدادي عام ومهني، وصفوف النقل بالتعليم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج)، والنقل ابتدائي للصم والمكفوفين، والنقل إعدادي للصم، والنقل ثانوي للمكفوفين والنقل ابتدائي فكري ستبدأ يوم 7 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني الإعدادي عام ومهني يوم 8 مايو، على أن تبدأ امتحانات النقل إعدادي مهني فكري والتلمذة الصناعية فكري في 10 من مايو.

موعد امتحانات الصف السادس الإبتدائي في الإسكندرية

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنَّ امتحانات الصف السادس الابتدائي والنقل إعدادي للمكفوفين والنقل ثانوي للصم تبدأ في 14 مايو على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (للعام والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع) في 21 من مايو المقبل وتنتهي في 25 من الشهر نفسه.