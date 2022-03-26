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عاجل.. عبدالرحمن أبوزهرة في العناية المركزة بعد إصابته بكسر في الحوض

الموسيقار أحمد أبوزهرة: والدي فاقد للوعي منذ نقله إلى العناية المركزة

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أحمد حسين صوان
06:54 م | السبت 26 مارس 2022
عبدالرحمن أبو زهرة

عبدالرحمن أبو زهرة

تعرض الفنان عبدالرحمن أبوزهرة ، لأزمة صحية شديدة، قبل أيام، دخل على إثرها العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه، كشف الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكداً أنه سقط مغشياً على الأرض داخل منزله، بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، وفقد الوعي.

عبدالرحمن أبوزهرة تعرض لكسر في الحوض

وأوضح أن عبد الرحمن أبو زهرة، تعرض لكسر في منطقة الحوض مجدداً، ولا يزال فاقداً للوعي داخل العناية المركزة: «حالته زي ما هي، مفيش جديد، ومش عارفين عنده إيه لحد دلوقتي».

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يطالب الجمهور بالدعاء لوالده

وناشد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الجمهور، بالدعاء لوالده بالشفاء واستعادة عافيته من جديد.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.