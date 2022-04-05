«هتاكل مخلل وتشرب ميته بدل التمر».. طوابير على «طرشي الخواجة» ببنها

«المخلل وميته بدل التمر» حقيقة لا تجدها إلا في موائد الأسر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، خاصةً منطقة «الشدية»، التي تجد فيها الطوابير لا تنتهي أكثر من المترو، أمام محل صغير لبيع «الطرشي»، يُدعى محل «الخواجة» للمخللات، الذي يُعد من أقدم محلات الطرشي في بنها، وصاحب سمعة مميزة في رمضان، لدرجة انه يطلق على «مية الطرشي» فيه اسم «ويسكي الغلابة».

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً مع أشرف الخواجة، صاحب أقدم محل طرشي في منطقة «الشدية» القديمة بمدينة بنها، الذي يشهد زحاماً شديداً خلال شهر رمضان، منذ الصباح الباكر وحتي بعد الإفطار، حيث يتميز بمشروب «مية الدقة»، الذي يحب أن يتناوله الكثيرون على مائدة الإفطار، بجانب طبق الطرشي البلدي المخصوص، من إيد «الخواجة» وأسرته، والذي أصبح علامة من علامات رمضان، حيث يستبدل البعض التمر بالطرشي، على مائدة الإفطار، خاصةً «طرشي الخواجة» أقدم صانع للمخللات في بنها.

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التجهيز لموسم رمضان قبل حلوله بشهرين

قال أشرف الخواجة، المدير المسؤول عن محل الطرشي الشهير في بنها، إن المحل بدأ نشاطه على يد والده، في ثمانينيات القرن الماضي، ويُعد الأقدم في هذا المجال في منطقة «الشدية»، وهي من أقدم المناطق في مدينة بنها، بعد منطقة وسط البلد، مشيراً إلى أنه يبدأ التجهيز لموسم شهر رمضان قبل حلول الشهر بنحو شهرين على الأقل، حيث يتم تخليل الباذنجان والليمون المعصفر والزيتون بأنواعه والجزر والخيار والشطة، ويتم تجهيز كمية كبيرة من «الدقة»، التي تُعد هي سر الصنعة، والتي تنتج أحلى كوب «مية طرشي»، الذي يقدم العديد من أبناء بنها على تناوله على مائدة الإفطار، بديلاً عن التمر، لحلاوة مذاقه ومساعدته في فتح الشهية.

الأسعار تبدأ من جنيه واحد

وأوضح «الخواجة» أن كل من يقبل على المحل يشتري، مشيراً إلى أنه لديه كمية للبيع تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهاً، ثمن كيلو المخلل المشكل، مؤكداً أنه حتى لو كان الزبون لا يملك المال، فيمكنه أخذ ما يحتاج والانصراف، مؤكداً أن الطلب دائماً ما يكون خلال رمضان على الليمون المخلل والمعصفر والزيتون بأنواعه وكميات كبيرة من «مية الطرشي» المميزة، التي يصنعها باستخدام «دقة» مخصوصة لشهر رمضان.