أبرز المعلومات عن الخبراء المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزارات والخبراء المصريين بالخارج والداخل، في مجال الصناعة.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، تنطلق فعاليات النسخة السادسة من المؤتمر، يومي 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الخبراء المشاركين فى «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

الخبراء المشاركون في «مصر تستطيع بالصناعة»

نادية حماد.. صناعة أدوات التشخيص الطبي

- ترأست شركة «ناسي سولوشن» للمستلزمات الطبية والاستشارات بالولايات المتحدة، منذ ديسمبر 2018.

- عملت بالعديد من الشركات العالمية، رئيس مكتب استشاري للشركات التي تطور وتصنع أدوات التشخيص الطبي المعملية.

- عملت نائبا لرئيس شركة عالمية في نفس المجال.

- تولت رئاسة مجلس متخصص في تطوير استراتيجيات البحث والتطوير وتوظيف المصادر واستطاعت إنجاحها بميزانية تفوق 200 مليون يورو.

- من أهم إنجازاتها أنها استطاعت في عامين مع فريق العمل الوصول لنسبة نجاح المشاريع من 30%؜ إلى 75%؜ وهو رقم عال في مجال البحث والتطوير.

- برعت «حماد» في إدارة المشاريع البحثية، وقامت بإدارة العديد من الاختبارات الإكلينيكية على مستوى أوروبا وأمريكا، والإشراف على تطوير العديد من المنتجات في السوق العالمية، ولها أهمية إكلينيكية عالية بالإضافة إلى إجراء العديد من الاختبارات السريرية الفعالة.

- مشاركتها بالمؤتمر تدور حول مناقشة صناعة أدوات التشخيص الطبي في مصر وتحديات وأهمية هذه الصناعة.

الدكتور وجيه المراغي.. صمم القطار السريع الكندي

- أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور الكندية.

- حصل على أرقى وسام كندي في مجال الهندسة «أوردر أوف أونتاريو»، أو وسام أونتاريو للمهندسين المحترفين، عن إجمالي إسهاماته في الهندسة والتعليم الجامعي في الهندسة.

- حصل على درجة أستاذ كرسي في جامعة ويندسو، كما صمم «المراغي» القطار السريع الكندي، فضلًا عن تصميم أول قطار في كندا بطابقين، ومصانع سيارات كبيرة في كندا، ليصبح بذلك أحد رواد الثورة الصناعية الرابعة في العالم.

- يعمل الدكتور المراغي حاليا على تطوير عدد من المصانع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، كما تقلد العديد من المناصب المهمة مثل: نائب رئيس لجنة المتطلبات الأكاديمية (ARC) للمهندسين المحترفين في مقاطعة اونتاريو الكندية (PEO).

3- أحمد العدل.. عضو مجلس المستشارين بجامعة كامبريدج

- عضو في مجلس المستشارين بجامعة كامبريدج - الولايات المتحدة من نوفمبر 2020 وحتى الآن.

- باحث ومدرس مساعد لدى جامعة أولم بألمانيا.

4- إيهاب كمال محمد.. عضو لجنة الصناعة بمدينة زويل للعلوم

- عضو اللجنة الاستشارية للصناعة بمدينة زويل للعلوم.

- مدير قسم الأبحاث والتطوير بشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية (MTBI).

- أستاذ ورئيس شعبة بيلووجي الخلية سابقا بكلية عين شمس.

- أستاذ بيولوجيا الخلية ورئيس شعبة بيولوجيا الخلية والأنسجة (سابقاً) بكلية العلوم جامعة عين شمس.

5- سعيد الجداوي.. خبير مراجعة السياسات

- خبير في مراجعة السياسات والإجراءات وتنفيذها بما ينعكس فعالية المنظمة واستدامتها ونموها.

- مؤسس ومدير «9K» للاستشارات بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

6- زياد عمران.. المدير الإقليمي لشركة «NALCO»

المدير الإقليمي لشركة «NALCO» منذ 2016، وهي واحدة من كبريات الشركات الأمريكية.