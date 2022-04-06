كيف تتعامل مع سيارتك فى الحر الشديد؟.. 8 أشياء احرص على فعلها

على الرغم من وجود ما يقرب من 8 أسابيع تفصلنا رسميا عن فصل الصيف، إلا أننا نشهد هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وسط تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك بسبب تعرض البلاد لكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من المنطقة الجنوبية الغربية بالصحراء، ما أدى لارتفاع حرارة الجو بشكل كبير خاصة في فترة الظهيرة.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، أصبحت المحافظة على السيارة في هذا الطقس، مسئولية كل قائد للمركبة لضمان استمرار عملها، إذ أن تعرضها للحرارة الشديدة ينتج عنه عدة أعطال.

ونقدم من خلال السطور التالية، كيفية المحافظة على السيارة من ارتفاع درجات الحرارة وعدم تعرضها لأى أعطال على الطريق، لتجنب الاعطال خاصة في فترات الذروة مثل اليوم، وفقا لما أوضحه مهندس السيارات ناجي محمود، في حديثه لـ«الوطن».

إرشادات للمحافظة على السيارة من درجات الحرارة

- يجب فحص «الردياتير» باستمرار وقبل التحرك بالسيارة يوميا، لأنه يعتبر من أهم أنظمة التبريد داخل المركبة، إذ يعمل على تبريد المحرك.

- ينبغي على الشخص فحص «غاز الفريون»، الخاص بتكييف السيارة، والتأكد من شحنة إذا احتاج لذلك لتجنب ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة.

- من الأفضل اختيار زيت محرك عالي الكثافة واللزوجة، وذلك من أجل تقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك المختلفة خاصة مع زيادة السرعة، والتأكد من تغير الزيت.

- ينبغي على السائق فحص فلتر السيارة بشكل دوري، واختيار الزيت المناسب له، لضمان عمله بكفاءة عالية.

- يجب عدم ملء خزان الوقود بشكل كامل، خاصة مع وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة، نظرًا لأن الوقود ربما يتمدد خارج الخزان ويتسرب للخارج، وربما يسبب حريقا في المحرك.

الصيانة الدورية وتغيير الإطارات

- يجب أن يتم عمل صيانة دورية للسيارة مع بداية فصل الصيف لدى متخصص، بحيث يتم فحص البطارية، لأنها ربما تتفاعل كيميائيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا يعرضها للتلف السريع.

- يجب تغيير إطارات السيارة بعد قطعها مسافة نحو 50 ألف كيلو متر.

- عند ركن السيارة، يجب أن تكون بعيدة عن التعرض المباشر للشمس، ووضع شمسية على الزجاج الأمامي والخلفي، وفتح جزء بسيط من النوافذ لتجنب ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة.