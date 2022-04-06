ضبط 6248 شخصا دون كمامة وتحريز 698 شيشة

وجّهت وزارة الداخلية، حملات أمنية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

جهود الحملات في 24 ساعة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6248 شخص لعدم ارتدائهم كمامات واقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6220 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 28 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

565 مخالفة للمحلات

كما أسفرت الحملات، عن تحرير 565 مخالفة لـ المحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 148 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 698 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.