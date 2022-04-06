عاجل.. التعليم تقرر عقد امتحانات تدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الأحد 17 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

الأسئلة حول ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية.

تسليم كود الاختبار للطلاب

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة «بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت».

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الامتحانات التدريبية هدفها تدريب الطلاب على منظومة التقييم الجديدة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بمستوى جموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوها إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة.