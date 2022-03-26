مصرع فتاة وإصابة شقيقين في حادثين متفرقين بسوهاج

شهدت دائرة مركز سوهاج، حادثين متفرقين، الأول مصرع فتاة إثر تناولها قرص لحفظ الغلال بالمنزل ما أدى إلى وفاتها، والثاني إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي.

مصرع فتاة بعد تناولها الحبة السامة

تعود أحداث وتفاصيل الحادثين عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد مصرع فتاة إثر تناولها قرص لحفظ الغلال، وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي.

وبالفحص تبين وصول «ميادة. م. أ»، 23 سنة، إلى مستشفى سوهاج العام، وتقيم دائرة مركز سوهاج «جثة هامدة»، ادعاء تناول أقراص مجهولة.

وأفاد كل من والدتها «هدى. ج. ع»، 54 سنة، ربة منزل، وشقيقها «عاطف. م. أ»، 26 سنة، عامل، ويقيمان دائرة المركز قررا قيام المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل ما أدى إلى وفاتها ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة شقيقين في انقلاب سيارة

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز جهينة، غرب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة «أحمد. ف. أ»، 48 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز المنشأة اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بـ«سحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، وشقيقه «محمد. ف. أ»، 38 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز بـ«اشتباه كسر بعظام الجمجمة» من مستقلي السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد شقيقهما «وائل ف أ»، 42 سنة، حداد مسلح ويقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم، وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.