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مصرع شقيقين وإصابة اثنين آخرين في حادثي سير ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:01 ص | الخميس 18 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شقيقان مصرعهما، بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائري بمركز إهناسيا المدينة، ونقلت سيارة الإسعاف جثتيهما إلى مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، بالطريق الدائري بمركز إهناسيا المدينة، إثر تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية، نتج عنه وفاة شخصين.

نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف لموقع البلاغ نقلت جثتي المتوفين إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وهما: رمضان حسين إبراهيم، 47 سنة، فلاح، وشقيقه «دكروري» 45 سنة، يقيمان قرية منشأة عبدالصمد بمركز إهناسيا.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وتم إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

إصابة إثنين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بزراعي بني سويف الدوالطة

وفي سياق آخر، أصيب اثنان في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي أمام قرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من أحمد جمال فتحي، 23 سنة، مقيم قرية الدوالطة، طالب، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ورجب عبدالتواب أحمد، 35 سنة، موظف، مقيم الأزهري ببني سويف، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر.

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