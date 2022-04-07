دعاء قبل الفطور.. اللهم اجعل لي نصيبا في كل خير وأذقني حلاوة ذكرك

مع دخول شهر رمضان الذي ينتظره المسلمين في شتى أنحاء العالم، يبحث قطاع كبير عن دعاء قبل الفطور، لترديدها قبيل أذان المغرب، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، دعاء قبل الفطور، وبعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في الشهر الكريم تقربا إلى الله تعالى بالطاعات.

دعاء قبل الفطور في رمضان

وبخصوص دعاء قبل الفطور، فمن المستحب الدعاء بعد أذان المغرب بـ«اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَأحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ أجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ أجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ».

ويمكن أيضا ترديد دعاء قبل الفطور: «اللَّهُمَّ أجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وأجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وأجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ».

وروي عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ»، إذ يحصل المسلم على أجر كبير عن ترديد دعاء الإفطار في رمضان.

أدعية محببة في رمضان

وبخلاف دعاء قبل الفطور، توجد عدد من الأدعية الدينية التي يمكن ترديدها في شهر رمضان وغيره من سائر الشهور، إذ يحرص الصائمون على الانشغال بالدعاء والعبادة والتقرب إلى الله، بأداء صلاة التراويح كونها من الأمور المهمة التي اعتادوا عليها.

ومن بين تلك الأدعية: «اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ، اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يا مُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين».

ويستحب أيضا الدعاء بـ«اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.. رب أوْزِعْني في رمضان لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ، اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ».