رئيس «برج العرب الجديدة» يزور مناطق الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة الصرف

المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، قام بجولة ميدانية، في مدينة برج العرب الجديدة وتحديدًا في مناطق الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن، ليتابع مستوى الخدمات وأعمال النظافة والصيانة، وتعتبر هذه الجولة التي رافقه خلالها مسئولو الجهاز والمشروعات والشركات العاملة، هي الأولى عقب توليه رئاسة جهاز المدينة.

«همام» يوجه بمتابعة النظافة يوميا

وأكد «همام»، ضرورة تنفيذ الأعمال المسندة إلى الإدارة التنفيذية بالجهاز، على أكمل وجه، ووجه بمتابعة شركة النظافة العاملة في المنطقة يوميا، كذلك متابعة أداء الشركة المسند إليها هذه الأعمال، كما طالب بمتابعة نظافة الطرق ورفع صناديق القمامة على مدار اليوم.

متابعة سير العمل بمحطة المعالجة بنظام برك الأكسدة

من ناحية أخرى، تابع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، سير العمل في مشروع توسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، التي يجرى العمل فيها حالياً، ووجه بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة، بالقيام بكل المهمات المكلفة بها، وإعداد برنامج زمني مكثف بما يتبقى من أعمال.

وأعرب «همام»، عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز السابق، خلال فترة توليه رئاسة مدينة برج العرب، وتمنى له دوام التوفيق والتقدم في المراحل المقبلة.