محافظ البحيرة عن خلو المستشفيات من إصابات كورونا: «مفيش حد متطعمش»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنّ خلو مستشفيات المحافظة من إصابات كورونا لأول مرة منذ بدايتها، يرجع إلى مجهود رجال وسيدات الجيش الأبيض، مشددًا أن كل الحالات التي ترددت على المستشفيات كانت سلبية، موضحًا أن التطعيم كان من أهم أسباب خلو المستشفيات من كورونا.

آمنة: مفيش مريض ماخدش العلاج بتاعه

وأضاف آمنة في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وإنجي طاهر: «مفيش حد متطعمش في محافظة البحيرة، مع التوعية على صفحات المحافظة والتلفزيون المصري، ووزارة الصحة والسكان كانت متعاونة معنا، من خلال توفير الأجهزة المختلفة مثل التنفس الصناعي التي كان لها نتائج رائعة للغاية».

وتابع محافظ البحيرة، أن هيئة الدواء أمدت المحافظة بكل الأدوية التي احتاجتها، سواء عن طريق المحافظة أو الوزارة: «مفيش مريض مأخدش العلاج بتاعه، وهو ما أدى إلى استقرار الحالة الوبائية».

200 مجموعة عمل للتوعية

ولفت اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى أنّ المحافظة تتضمن 19 مستشفى تعمل على علاج إصابات كورونا، مؤكدًا أن المحافظة كانت حريصة على التحرك على الأرض ودعم المجموعات الثابتة أيضا من أجل التوعية في النجوع والقرى لإقناع الأهالي بالحصول على التطعيم، إذ فاق عدد هذه المجموعات 200 مجموعة.

وأوضح، أن وزارة القوى العاملة ساعدت المحافظة في التوعية بالمصانع والقطاعات الإنتاجية، كما تعاملت المحافظة مع وزارة التعليم والأزهر والأوقاف وكل القطاعات الحكومية.