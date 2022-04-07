السياحة: لوحات دعائية لمتحف مطار القاهرة لتشجيع المسافرين على زيارته

في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج لمتحف مطار القاهرة الدولي صالة 2، وتشجيع المسافرين والوافدين ومسافري الترانزيت ورجال الأعمال على زيارة المتحف للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، تم وضع عدد من اللوحات الدعائية للمتحف، بالصالات المختلفة للمطار، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والأثار ووزارة الطيران .

و أوضح الدكتور اشرف أبواليزيد المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف النوعية، أنه تم وضع اللافتات على طول المسار المؤدي للمتحف بداية من مدخل المسافرين صالة السفر 2 مروراً بمنطقة الجوازات وحتى الوصول للمتحف الذى يقع فى منطقة كبار الزوار (VIP)، بالإضافة إلى تغطية الجدران الخارجية للمتحف بصور تمثل أشهر الأماكن الأثرية والسياحية بمصر، مثل معابد كل من أبو سمبل والأقصر وغيرها وذلك بهدف تعريف المسافرين بهذ الأماكن وإعطائهم لمحة سريعة عن أشهر المزارات السياحية المصرية.

وقالت انجى عزيز مدير متحف المطار صالة 2، أن وضع هذه اللوحات الدعائية سوف يسهل تعريف المسافرين بمكان المتحف، وتشجيعهم على زيارته طوال فترة تواجدهم في مطار القاهرة الدولي، والاستمتاع بما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية متميزة والتي تعد مرآة لحضارات وفنون مصر المختلفة بداية من العصر الفرعوني مرورًا بالعصرين اليوناني الروماني، والفن القبطي نهايةً بالعصر الإسلامي والحديث.

وأضافت أنه تم توزيع اللافتات في أماكن متفرقة بطريقه واضحة يسهل رؤيتها ولاتعوق حركة المسافرين كما انها تسهل على المسافر معرفة مكان المتحف .

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إقامة المتحف في صالة 2 بمطار القاهرة الدولي بدأت عام 2020، ليكون بمثابة نقطة إنطلاق لتعريف السادة الزائرين بتاريخ مِصر العريق. وقد اُقيم المُتْحَف بالتعاون بين كلٍ من وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني على مساحة تبلُغ حوالي 100 م2.