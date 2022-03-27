«التعليم»: عقد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل 7 مايو المقبل دون تعديل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل، والمنتظر أن تبدأ 7 مايو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

لن يتم تعديل مواعيد امتحانات النقل بسبب كورونا

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل، بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة شددت على تعقيم جميع اللجان الامتحانية بصفة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من عدوى كورونا، موضحاً أنه لا يوجد أي داعٍ لتغيير مواعيد الامتحانات، وأن الوضع مطمئن للغاية داخل جميع المدارس، علاوة على عدم رفع الغياب طوال شهر رمضان 2022.

لن يتم تخفيض ساعات الدراسة في رمضان 2022

وأوضح شوقي، أنه لن يتم تخفيض ساعات الدراسة طوال شهر رمضان 2022، وإن الدراسة أن تتوقف في شهر رمضان المبارك، منوهاً بأن رفع الغياب من المدارس خلال الشهر المبارك غير مطروح على الإطلاق، وأن الامتحانات الشهرية لشهري فبراير ومارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل المقبل في المدارس.

لن يتم ترحيل مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأوضح وزير التعليم، أنه لن ولم يتم ترحيل مواعيد الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، لتزامنها مع شهر رمضان 2022، مؤكداً أن جميع المدارس يتمّ تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي أزمات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022.