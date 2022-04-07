«التعليم» تعلن خطتها لمواجهة الكثافة: 47 طالبا بالفصل وإنشاء 2042 مدرسة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطتها لمواجهة الكثافة الطلابية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنّها تسعى إلى إنشاء وتجهيز 5106 فصول تعليم أساسي بحلول العام الدراسي الجديد، وإحلال وتجديد 2042 مدرسة تعليم أساسي، وإنشاء وتجهيز 632 فصلا للثانوية العامة، فضلًا عن إحلال وتجديد عدد 129 فصل ثانوي عامة.

إحلال وتجديد 260 فصل تعليم فني

وأضافت الوزارة في خطتها التنفيذية لعام 2022-2023، أنّها تسعى إلى إنشاء وتجهيز 359 فصل تعليم فني، وإحلال وتجديد عدد 260 فصل تعليم فني وإنشاء تجريبي لـ1483 فصل لغات متميز وإنشاء وتجهيز 89 فصل تربية خاصة، وإنشاء 4900 فصل في القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنها تسعى إلى إتاحة التجهيزات للمدارس بحيث تكون عدد التخت لمدارس منشأة حديثاً 300000 تختة، وعدد التخت للإحلال بمدارس قائمة 66000 تختة، مؤكدة أنّها تسعى لأن تكون متوسط الكثافة الطلابية في الفصل الواحد بحلول عام 2022-2023 47 طالبًا.

زيادة غرف مصادر التعلم للدمج بالمدارس لـ4 غرف

ونوهت الوزارة بأنّها تسعى إلى افتتاح مدارس مجتمعية والحاق المتسربين بالمدارس المجتمعية بنحو 200 مدرسة لـ700 طفل، وتشغيل مراكز الموهوبين والتعلم الذكي بعدد 3 مراكز وزيادة المدارس الدامجة لذوي الإعاقات البسيطة المدعومة تكنولوجياً بعدد 100 مدرسة وزيادة الفصول لمزدوجي ومتعددي الإعاقة ملحقة بمدارس التربية الخاصة بعدد فصول 3 وزيادة غرف مصادر التعلم للدمج بالمدارس التعليم العام المستهدفة بحوالي 4 غرف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، زيادة عدد الطلاب سنوياص بنسبة 10% بمدارس التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بعدد طلاب 130000، وإتاحة بطولات جمهورية لطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج بنحو 3000 طالب، وربط التحاق أبناء الأسر الفقيرة بالتعليم بمجموعة من الحوافز المادية والعينية أي مشروع تكافل وكرامة بمعدل تنفيذ المشروع في مراحل التعليم بنسبة 100% بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي.