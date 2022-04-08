«ملك» تطالب والدها بنفقتها: «مش بيصرف عليا بعد ما طلق ماما»

«ملك. ن» طفلة عمرها لم يتخط الـ 10 سنوات، غابت عن مدرستها لتحضر لمحكمة الأسرة برفقة والدتها، منذ الساعة الـ9 صباحًا وتحاول أن تتغلب على نعاسها، وهي تنتظر لحظة وقوفها أمام القاضي لتستعطفه وتطلب منه أن يغضب من والدها ويجبره على الإنفاق عليها، وقالت خلال حديثها مع «الوطن»: «أنا جيت عشان أقول لجدو القاضي يخلي بابا يصرف عليا، عشان هو من يوم ما طلق ماما وهو مش عايز يصرف عليا وأنا مليش ذنب في حاجة».

«ملك» تطلب من والدها أن ينفق عليها

كلمات بريئة قالتها «ملك» لقاضي محكمة الأسرة وهي تطلب أبسط حقوقها في الحياة، وهي أن ينفق والدها عليها، ويرحم والدتها من مر السؤال لأخواتها، حتى تعيش حياة كريمة مثل أولاد أعمامها وأقربائها، لأنه ميسور الحال، لكنه يتعنت مع والدتها لأنه تطلقت منه بسبب أنه كان يضربها ويهينها بأمر من جدتها، «جدتي كانت بتقول لبابا أنت ضعيف الشخصية، عشان كدة كان بيضرب ماما كل يوم قدامي، وكنت بصحي من اليوم مفزوعة وماما بتصرخ».

طلاق بعد 13 سنة

والتقطت «ندي. م» والدة «ملك» طرف الحديث، وقالت إنها تزوجت منذ 13 عامًا من حبيب عمرها الذي حاربت الجميع من أجله، وتقدم لها بعد تخرجهما في الجامعة، ولكن قابلا مشكلة رفض عائلتيهما للزيجة، والمشكلة الأكبر كانت رفض والدته لها، لكنهما تخطيا كل الأزمات وتمما الزيجة، ليجعلها تندم على قرارها بعد أشهر قليلة من الزواج، بسبب اكتشافها أنه ضعيف الشخصية، وأن والدته هي من تتحكم في حياته.

ملك: والدته السبب.. بتقوله إنه ضعيف الشخصية

وبدأت حياتها تسوء يوما بعد يوم، وزادت سوءً بعد حملها في طفلتها التي جعلتها تتحمل جحيم حياتها من أجلها: «كل يوم أمه كانت بتفضل تقوله إنه ضعيف الشخصية وإني كدة هستقوى عليه، فكان بيضربني عشان يكسرني ويهينني ومقدرش أقف قدامه، وفضلت مستحملة عشان مخربش البيت بس مع الوقت بقى يشرب مخدرات، ويضربني، وكنت بقوله مينفعش يشرب قدام البنت كان بيضربني، وفي مرة ضربني قدام إخواتي وأصروا على طلاقي، وفعلًا طلقني بعد عذاب»، وفقًا لحديث الأم.

رفض الإنفاق على ابنته بعد الطلاق

وأنهت الأم حديثها مع «الوطن» قبل دخولها الجلسة بدقائق، لافتةً إلى أنها بعد الطلاق تلقت العديد من التهديدات منه ومن والدته، وامتنع عن الإنفاق على طفلته كورقة ضغط عليها حتى تعود له، وأنه منذ طلاقها لم يرسل لها قرشًا واحدًا، وأشقاؤها هم من يتحملون مصرفات أبنتها كاملة، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت دعوى نفقة ضده حملت رقم 1725، ولا تزال أمام المحكمة.