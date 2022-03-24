بشرى لطلاب إعدادي وثانوي.. مراجعات نهائية وتدريبات على الامتحان مجانا

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن بدء فاعليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بمركزي دمنهور وأبو حمص، بحضور نخبة من مستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم.

وناشد «آمنة»، في تصريح له، طلاب المرحلتين بانتهاز الفرصة وتعظيم الاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين في القوافل، فهم من خبراء المواد التعليمية بالوزارة ذوي الكفاءة المهنية والمشهود لهم بالخبرات التربوية.

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خدمة تعليمية مجانية

تهدف القوافل إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية، وتدريب طلاب الشهادتين على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية، من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمي الوزارة والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمي البرامج التعليمية.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن القوافل التعليمية ستتواجد بإدارات بندر ومركز دمنهور التعليمية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، لتقديم المراجعات النهائية للصف الثالث الإعدادي بمدرسة إفلاقة الإعدادية، والمراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد زويل الثانوية، من الساعة العاشرة صباحا، وذلك بحضور مستشاري المواد الدراسية بالوزارة لتعريف الطلاب بالنقاط الأساسية بامتحانات نهاية العام.

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وأضاف «الديب»، في تصريح له، أنه سوف يتم تنظيم القوافل التعليمية بإدارة أبو حمص التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بنادي المعلمين، ولطلاب الثانوية العامة بمركز الشباب والرياضة بأبو حمص.