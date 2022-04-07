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عاجل.. «التعليم» تتيح برنامجي العلوم والرياضيات على منصة «LMS»

كتب:

كريم روماني
10:11 م | الخميس 07 أبريل 2022
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامجي «العلوم والرياضيات» بنسختيمها المطبوعة والرقمية على منصة «LMS»؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجاً لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقا مع معالم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2023.

تجربة ناجحة وفريدة

ووجهت الوزارة في كتاب دوري رقم 8 بتاريخ 7 أبريل الجاري، بضرورة الالتزام بتحقيق الاستفادة المثلى مما توفره من برامج دولية عالية المستوى؛ لإضفاء تجربة ناجحة وفريدة على رحلة تعلم طلاب الصف الرابع الابتدائي لبرنامجي العلوم والرياضيات.

إتاحت برامج رقمية مجانية

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرور استخدام معلمي وطلاب الصف الرابع الاتبدائي لمنصة الـ«LMS»، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية باللغة العربية، من خلال رابط التسجيل على المنصة ومشاهدة فيديوهات تعرفية للرياضيات والعلوم.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.