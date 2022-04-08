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عاجل.. جمهورية دونيتسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف محطة القطارات

كتب:

إيمان رحيم
11:33 ص | الجمعة 08 أبريل 2022
محطة القطارات المستهدفة

محطة القطارات المستهدفة

اتهمت إدارة الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم، القوات الأوكرانية باستهداف محطة القطارات في مدينة كراماتورسك، بصواريخ «توتشكا أوكا»، وفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل منذ قليل.

اتهامات للقوات الأوكرانية بتنفيذ هجوم كراماتورسك

وقالت قوات الدفاع الشعبية بجمهورية دونيتسك، في بيان لها، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة القطارات بمدينة كراماتورسك بسلسلة هجمات صاروخية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على عمليات إجلاء المدنيين من أماكن القصف، بحسب «روسيا اليوم».

وأوضحت القوات، أن الصواريخ المستخدمة في عمليات القصف قديمة ولا تمتلكها أيا من القوات الروسية أو القوات المتواجدة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مبينة أن التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية تستخدم تلك الأسلحة باستمرار.

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بقلم إيمان رحيم