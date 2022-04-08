السيطرة على حريق مخزن كرتون بشبرا دون خسائر بشرية

أمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية إنتداب المعمل النائي لفحص حريق شب بمخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وإعداد تقرير حول ملابسات الحريق وأسبابه وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل حريق مخزن شبرا

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول باسم «ياسر، م، أ» والتهمت النيران المخزن دون خسائر في الأرواح وجار حصر الخسائر.

السيطرة على الحريق

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجرى إخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على الممتلكات والأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وفحص تراخيص المكان.

قال محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الحريق شب في مخزن كرتون بشارع الرشاح بالحي، وأنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وجار رفع أثار الحريق واستدعاء صاحب المخزن لسؤاله فيما تشكلت لجنة من أجهزة الحي لفحص الحريق وبيان أسبابه وفحص تراخيص المكان من عدمه وتوافر وسائل الحماية والأمن الصناعي من عدمه.