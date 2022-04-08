شركات المياه تواصل خطتها التوعوية لترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خطتها التوعوية خلال شهر رمضان لتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ونشر الوعي البيئي لتعزيز سلوك الترشيد والاقتصاد في استخدام المياه والإدارة السليمة للموارد المائية في ظل ارتفاع الاحتياجات المائية.

الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين نحو المياه وترشيد استهلاكها

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الفريق التوعوي يجوب مراكز محافظة أسيوط وينظم الحملات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين نحو المياه وترشيد استهلاكها وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم موارد الحياة امتثالا للخطة التوعوية المعلنة بالشركة والتي تأتي في إطار الدور الفعال لكافة الشركات التابعة والفكر التوعوي الذي تحمله الشركة القابضة للمياه.

أنشطة توعوية مختلفة تشمل جميع فئات المجتمع

وقال «درة»، في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن الفريق التوعوي نفذ أنشطة توعوية مختلفة لتشمل جميع فئات المجتمع بمركز صدفا وذلك بتنفيذ حملات «طرق الأبواب»، للتواصل مع ربات البيوت واكسابهن المبادئ والأسس الأولية للسباكة والتي تمكنهن من إصلاح الأعطال المنزلية البسيطة حفاظا على كمية المياه المهدرة في حالة وجود أعطال كما وزع الفريق التوعوي بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل الإرشادية الهادفة إلي عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدامها الاستخدام الأمثل.

التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين أو الاتصال عبر الهاتف المحمول

وأشار البيان إلى أن الفريق التوعوي التقى بالمواطنين بالشوارع لحثهم على ضرورة الحفاظ علي المياه وإجراء استطلاع لآرائهم حول الخدمة المقدمة في قطاعي المياه والصرف الصحي والرد علي استفساراتهم حول الإجراءات المتبعة للحصول علي مختلف الخدمات المقدمة وإزالة أي معوقات تحول دون تحقيق خدمة متميزة مستدامة في كافة الارجاء، لافتا إلي أنه يمكن للمواطنين التواصل والاستعلام عن أي استفسار أو تقديم أي شكوي تتعلق بالمستوي الخدمي لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي والذي يعمل علي مدار الساعة بالتعامل الفوري مع شكاوي المواطنين أو الاتصال عبر الهاتف المحمول على رقم 01280733990 والواتساب علي الرقم 01206179891 او عبر الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي .

تقليل كمية المياه المهدرة أثناء أعمال الصيانة

وناشد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية السادة المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه باعتبارها واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي لتقليل كمية المياه المهدرة أثناء اعمال الصيانة، والحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة الداخلية البسيطة لتلاشي وجود تسريب قطرات الماء