نجاح فتاتين في اختبارات قيادة مترو الأنفاق بالخط الثالث ورسوب ثالثة

أعلنت شركة «آر.إية.تي.بي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، أن هناك 3 فتيات يخضعن لتدريبات شاملة لقيادة قطارات مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للاختبارات أظهرت رسوب شذى عادل أول فتاة تخضع لتدريبات قيادة المترو، ونجاح الاثنتين الأخريين، وهما سوزان وهند، حيث يقدن مترو الأنفاق حاليا كتدريب بصحبة أحد قائدي القطارات.

سوزان وهند يقودان مترو الأنفاق خلال أسابيع بشكل رسمي

وقال مصدر مسؤول في شركة «آر.إية.تي.بي» ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، أن هناك فتاتين من ضمن الثلاث فتيات اللاتي تقدمن للاختبارات لشغل وظيفة سائقات مترو الأنفاق، وهما سوزان وهند، سيقدن المترو بالخط الأخضر الثالث خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشكل رسمي حيث يقدن المترو حاليا بصحبة أحد قائدي القطارات، لافتا إلى أنه لم يتم استخراج رخص القيادة حتى الآن للفتيات.

سائقات مترو الأنفاق سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهرياً

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سائقات مترو الأنفاق سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهرياً، مشيراً إلى أنه سيتم استخراج رخصة القيادة لهن، عقب التدريب على قيادة المترو، موضحاً أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتم السماح للفتيات بقيادة المترو.

سائقات مترو الأنفاق سيعملن 8 ساعات يومياً

وكشف المصدر، أن مدة عمل سائقات مترو الأنفاق ستكون 8 ساعات بنظام الشيفتات، وذلك لمدة 6 أيام أسبوعيا، ويوم واحد إجازة أسبوعياً، مؤكداً أن حركة القطارات بالخط الثالث للمترو تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل تزامنا مع سابع أيام رمضان 2022، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.