بريطانيا: روسيا انسحبت من شمال أوكرانيا وتتقدم جنوبا

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن قوات روسيا انسحبت من شمال أوكرانيا بالكامل، إلى بيلاروسيا وروسيا، فيما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، عبر حسابها على تويتر، أنه سيتم نقل بعض هذه القوات الروسية على الأقل إلى شرقي أوكرانيا للقتال في إقليم دونباس، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

بريطانيا: روسيا انسحبت من شمال أوكرانيا وإعادة الانتشار من هناك ستستغرق أسبوعا

وأوضحت الدفاع البريطانية أنه بعد هذا الانسحاب، فإن أي إعادة انتشار كبير من الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القصف الروسي على المدن الواقعة شرقي أوكرانيا وجنوبها مستمر بكثافة، لافتة إلى أن القوات الروسية تقدمت جنوبا من مدينة إيزيوم التي لا تزال تحت سيطرتها.

يأتي هذا فيما قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمس الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخلى عن مساعي السيطرة على كييف للتركيز على إقليم دونباس، مؤكدا أن نتيجة الحرب في أوكرانيا لم تتضح بعد، حسب قوله.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي «أعتقد الرئيس الروسي أن بإمكانه السيطرة على أوكرانيا بسرعة كبيرة، والاستيلاء بسرعة كبيرة على العاصمة. لقد كان مخطئا»، وتابع: أعتقد أنه تخلى عن جهوده للسيطرة على كييف، ويركز الآن على جنوب البلاد وشرقها.

روسيا تستعد لهجوم كبير على شرق أوكرانيا.. وتصف الخسائر في صفوف قواتها بالمأساة

وبينما يتم إجلاء الأوكرانيين من المدن الواقعة شرق أوكرانيا قبل هجوم كبير روسي متوقع، وصفت روسيا الخسائر التي وقعت في صفوف قواتها في أوكرانيا بأنها مأساة.

وعبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، الخميس، عن أسفه لارتفاع عدد القتلى، وقال لقناة سكاي نيوز: لدينا خسائر فادحة في صفوف القوات، واصفا ذلك بأنه مأساة كبيرة.