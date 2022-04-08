من امرأة في زمن الحب إلى الاختيار.. كيف تطور كريم عبدالعزيز في الدراما

تصدر الفنان كريم عبدالعزيز، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لتألقه في موسم رمضان 2022، سواء من خلال الدراما أوالإعلانات التليفزيونية، وخطف الأنظار إليه بسبب «الكاريزما» الخاصة التي يتمتع بها، ويظهر بريقها سواء على شاشة التليفزيون أوعلى شاشة السينما.

كريم عبدالعزيز يتصدر التريند بسبب الاختيار 3

وارتبط الجمهور بكثير من الشخصيات التي قدمها كريم عبدالعزيز، في دراما رمضان، وعلى رأسها مسلسل الاختيار، حيث قدم للعام الثاني على التوالي شخصية ضابط الأمن الوطني زكريا يونس، الذي يقوم ببطولات وتضحيات خلال مواجهته الإرهاب الأسود لجماعة الإخوان والميلشيات التابعة لها.

وترصد «الوطن» أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان كريم عبد العزيز في موسم مسلسلات رمضان على مدار السنوات السابقة، وذلك من خلال السطور التالية:

البداية مع مسلسل امرأة من زمن الحب

كانت الانطلاقة الأولى في عالم الدراما للفنان كريم عبد العزيز من خلال مسلسل امرأة من زمن الحب عام 1998، أمام الفنانة القديرة سميرة أحمد، التي استعانت به باعتباره وجهًا جديدًا ليجسد شخصية «هاني»، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا، بصحبة الوجه الجديد أيضًا ياسمين عبد العزيز، إحدى أشهر نجمات الإعلانات وقتها.

مسلسل امرأة من زمن الحب للكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، بطولة يوسف شعبان، وأحمد خليل، ومحمد رياض، الذي جسد شخصية «أدهم» الشقيق الأكبر لـ«هاني»، وبعد مرور نحو 24 عامًا التقى الثنائي «أدهم» و«هاني»، في مسلسل الاختيار، حيث جسد «رياض» شخصية ضابط يعمل في جهاز الأمن الوطني مع «زكريا يونس».

وقدم أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بعد تحقيق نجومية ذات صيت واسع في السينما، من خلال مسلسل الهروب عام 2012 مع دلال عبد العزيز، وإيمان العاصي، وأحمد وفيق، وكارولين خليل، وإخراج محمد علي.

وفي عام 2015 قدم ثالث أعماله الدرامية من خلال مسلسل وش تاني، مع النجم حسين فهمي، ومنة فضالي، ومحمد لطفي، وإخراج وائل عبدالله.