انقطاع مياه الشرب 24 ساعة في عدة مناطق بمحافظتي البحيرة وقنا

كشف شركات مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة وقنا، عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، نتيجة لأعمال تطوير وتوسعة الطريق، إضافة إلى عودة المياه إلى حالتها الطبيعية بعد إصلاح الأعطال.

انقطاع المياه 24 ساعة في البحيرة

وأعلنت شركة مياه الشرب في قنا، عبر صفحتها الرسمية، على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قطع المياه عن قرى ومراكز وادي النطرون، وامتداد البستان، بدءًا من الساعة السابعة صباح اليوم، 9 أبريل 2022، وحتى صباح غدٍ الأحد، في تمام الساعة السابعة صباحًا.

تطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة، عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ سبب انقطاع المياه يرجع إلى القيام بأعمال التطوير والتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بمنطقة وادي النطرون.

إمداد المناطق بسيارات مياه شرب نقية

وطالبت شركة المياه، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، موضحة أنّها ستمد المناطق المنقطع عنها المياه بسيارات مياه شرب نقية على مدار اليوم.

إصلاح عطل خط مياه بجوار الأحوال المدنية في قنا

وكشفت الشركة في قنا، عن فترة انقطاع المياه في عدة مناطق وهي: «عمر أفندي، ونجع سعيد، والمنشية، والشنهورية» نتيجة عطل مفاجئ بخط المياه بجوار الأحوال المدنية في قنا.

فتح المياه وملء الشبكة

وأكدت فتح المياه وملء الشبكة مقدمة الشكر لجميع العاملين الذين يعملون بإخلاص في ظل الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة في أثناء الصيام.

الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن الأعطال

وطالبت بالإبلاغ عن الشكاوى والأعطال الاتصال بالخط الساخن 125 الخط الساخن و01275118225 غرفة العمليات.