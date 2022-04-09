إزالة 24 بناء مخالفاً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وقالت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها اليوم، إن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة أبنية مخالفة بالمراكز والمدن

وتابع محافظ الجيزة، مجهودات إزالة 24 حالة بناء مخالف بالمراكز والمدن، حيث قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة 5 مخالفات بناء رصدتهم وحدة المتغيرات المكانية، وشملت إزالة مبنى مخالف وسملات خرسانية على أراضي زراعية بقرية زاوية دهشور على مساحة قيراط، بالإضافة إلى إزالة مخالفات بناء على مساحة 2 قيراط، وفك شدة خشبية لعمل سملات على مساحة 100م2، وإزالة الشروع في بناء دور مخالف بعقار بقرية أبورجوان بمساحة 120م.

إزالة حالتي تعدي بالبناء على أراضٍ زراعية

وأشار البيان إلى أنه في مركز ومدينة العياط، تم إزالة حالتي تعدي بالبناء على أراضٍ زراعية بمساحة 400 م تقريبا، وشملت قرى العطف وبيدف.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم رصد وإزاله 7 تعديات على الأراضي الزراعية بقرية المنصورية والقطا على مساحة 1000م2، كما تم رصد حالة الشروع في بناء على مساحة 130م بكفر أبو الحديد بوردان، وتم إزالتها بالكامل، بالإضافة إلى إزالة حالات إعادة بناء مخالف بناحية المنصوري.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة أعمال بناء دور مخالف في المهد بعقار بشارع بين البلدين.

كما تم إزالة بوكسات خيول في أبو النمرس، مقامة بالمخالفة بطريق الشبرامنتية، بالإضافة إلى ضبط وإزالة أعمال الشروع في بناء جمالون بزاوية أبو مسلم.

وفي حي الوراق، تم إزالة حالة بناء مخالف داخل مخزن بكورنيش النيل بطناش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

رصد التعديات ومعاقبة المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه جاري متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.