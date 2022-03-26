تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ 13 قرار إزالة على أرض ولاية «الآثار»

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، أن محافظ الجيزة تابع مجهودات مركز ومدينة العياط في تنفيذ عدد 13 قرار إزالة على أملاك الدولة أرض ولاية هيئة الآثار، بإجمالي مساحة 128900 متر بنطاق قريتي اللشت وكفر طرخان، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية بيدف على مساحة 175 مترا.

تنفيذ 12 تعديا على أراض أملاك دولة بقرية «منديشة»

وأشار البيان إلى متابعة محافظ الجيزة لمجهودات مركز الواحات البحرية في تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية منديشة ومنطقة القحيف ومنطقة فجة الحارة، حيث شملت الحملة إزالة أسوار ومخالفات بناء من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة، إضافة إلى إزالة أساسات بناء في المهد ومبنى غير مكتمل البناء، إلى جانب غرف مكتملة البناء، وأخرى مسقوفة بقرية منديشة، وتمت الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح البيان إلى أنه يجرى متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.