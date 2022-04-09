«صحة المنوفية»: انخفاض أعداد مصابي كورونا في العزل إلى 50 حالة

تواصل أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة المنوفية، انخفاضها داخل مستشفيات العزل، مع زيادة ارتفاع أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، حيث ارتفع عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى 2.6 مليون مواطن من أبناء محافظة المنوفية.

50 مصابا بكورونا في المنوفية

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالمنوفية، انخفاض الأعداد التي تستقبلها مستشفيات العزل بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة، وكذلك انخفاض عدد المصابين المتواجدين في العزل بالمستشفيات المخصصة للعزل في المنوفية، موضحا أن عدد المصابين في مستشفيات العزل أقل من 50.

دور الأطقم الطبية في مواجهة انتشار كورونا

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أن الأطقم الطبية في المنوفية قامت بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا سواء في مستشفيات العزل أو متابعة العزل المنزلي، أو من خلال مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة وحملات طرق الأبواب بهدف تطعيم كل أبناء المنوفية بلقاح فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة اتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن الزحام، وارتداء الكمامة لمنع انتشار الإصابات من جديد بين المواطنين، موضحا أن وعي المواطنين هو السبب في انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التوجه العام للدولة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.

قوافل متنقلة مجانية في المنوفية

على صعيد متصل، تواصل القوافل الطبية دورها في تقديم الخدمات للمواطنين في القرى، من خلال قوافل متنقلة مجانية تقوم بالكشف على المواطنين وتقدم العلاج لهم بالمجان وفق خطة وزارة الصحة، ويتواحد في القوافل كافة التخصصات الطبية.