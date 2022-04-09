عاجل.. مقتل شاب بعيار ناري في مشاجرة بالأسلحة قبل الإفطار بقنا

لقى شاب مصرعه، قبل أذان المغرب اليوم السبت، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

مشاجرة بين عائلتي الحصنات والجدادوة

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بمقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الحصنات والجدادوة، بنجع الحريجي بقرية الحجيرات.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب المشاجرة على قطعة أرض زراعية بين شقيق المجني عليه، وشخص من العائلة الأخرى، انتهت بمقتل أحمد حسن جاد الكريم، 37 عامًا، متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وسيطرت الأجهزة الأمنية على المشاجرة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.