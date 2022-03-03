انقلاب سيارة إسعاف على الطريق الزراعي بالمنوفية «صور»

شهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة إسعاف في أثناء سيرها على الطريق، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل انقلاب سيارة الإسعاف

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بـ انقلاب سيارة إسعاف على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق المركز، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا مساعد وزير الداخلية السابق: حوادث الطرق في مصر ترجع إلى العامل الشخصي

بالانتقال والفحص تبين أن سيارة الإسعاف تحمل رقم «ف هـ د 146»، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وبسؤال السائق، أكد أنه حال قيادته على الطريق الزراعي أعاقت سيارة نقل ثقيل سيره، ما أدى إلى انقلاب سيارة الإسعاف.