الوزراء الأوكراني يعين دينيس شارابوف نائبا لوزير الدفاع

عين مجلس الوزراء الأوكراني، دينيس شارابوف نائبا لوزير الدفاع، ألكسي ريزنيكوف. وشغل شارابوف منصب النائب الأول لوزير الصناعات الإستراتيجية، فيما قال وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، خلال لقاء تلفزيوني، إنه تم رفع أكثر من 4200 دعوى جنائية بشأن انتهاك موسكو لقوانين وأعراف الحرب، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن الحلف العسكري، يطور خططا لنشر قوات على نطاق واسع على حدوده الشرقية، على خلفية تنامي النشاط العسكري الروسي، وقال الأمين العام لـ الحلف، ينس ستولتنبرج، إن هناك حوالي 40 ألف جندي في المنطقة.

وأشار ستولتنبرج، لصحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية، إلى أن عدد جنود «الناتو» زاد حوالي 10 أضعاف عما كان عليه قبل بضعة أشهر، وأكد الأمين العام لـ الحلف، أن هذا العدد سيزداد، معتبر أن «ما نشهده الآن هو حقيقة جديدة وطبيعية جديدة للأمن الأوروبي».

واعتبرت جمهورية «دونيتسك» الشعبية، أنشطة فريق مراقبي «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» على أراضيها غير شرعية، وأمهلته حتى 30 إبريل الجاري للرحيل.

وفي وقت سابق، أعلنت «دونيتسك»، اعتقال موظف في البعثة، مارس أنشطة متناقضة مع التفويض الممنوح للبعثة للرقابة على وقف إطلاق النار على امتداد خط التماس السابق بين الجمهورية والقوات الأوكرانية.

بدوره، نفى مستشار رئيس «شبه جزيرة القرم» الروسية، أوليج كريوتشكوف، أنباء حول تلغيم «جسر القرم» فوق مضيق كيرتش، ووصفها بـ الـ الكاذبة، ومصدرها «كييف».

وقال الخبير في الشؤون الخارجية الأمريكية، تيد سنايدر، إن المعطيات تشير إلى أن الولايات المتحدة تعرقل التسوية في أوكرانيا، أكثر مما تسهم فيه للدفع نحوها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، دعا رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى حل أزمة أوكرانيا بشكل سلمي، وأكد المسؤول المكسيكي، في مقطع مصور نشره عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إمكانية إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن.

وشدد أوبرادور، على أن بلاده لا تقبل وجود القوات الروسية في أوكرانيا، لأنها هي نفسها عانت من الغزوات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اعلن من العاصمة الأوكرانية «كييف»، أن بلاده تحضر حزمة مساعدات مالية وعسكرية جديدة لـ أوكرانيا. وقام المسؤول البريطاني، بجولة في شوارع كييف.

