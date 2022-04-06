الجيزة تستهدف استقبال أكثر من 120 ألف طن قمح ‏محلي في 14 صومعة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً، للوقوف على الضوابط والآليات اللازمه لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين، والتي تبدأ خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضح المحافظ في بداية اللقاء أن عملية التوريد هذا العام تعد واجبا قوميا، مؤكداً أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع المزارعين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للملتزمين بتوريد القمح، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك ارتفع السعر إلى 865 جنيها للأردب.

259 ألف طن السعة التخزينية لصوامع وهناجر المحافظة

وأكد «راشد» في تصريحات صحفية اليوم، أن محافظة الجيزة تستهدف هذا العام استقبال أكثر من 120 ألف طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لكل الصوامع والهناجر تصل إلى 259 ألف طن، وتضم 14 صومة ومركز تجميع وبنكر على مستوي المحافظة.

زيادة نقاط التجميع بالقرى

ووجه المحافظ مديرية الزراعة والوحدات الزراعية بتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة، وأعداد المزارعين والمسؤولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكداً زيادة نقاط التجميع بالقري وتشكيل لجان للإشراف علي أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة مشيرا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد.

لافتا انه سيتم توقيع عقوبات رادعة علي الممتنعين عن التوريد والتي تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة و القروض الزراعية وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد .

التنسيق مع مديريات الزراعة والتموين

و كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين مؤكداً على ضرورة التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة .

ووجه المحافظ ادارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، لمراقبة حركة عمليات التوريد، مع مصادرة أي مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يحظر نقل أو تداول الأقماح بين المحافظات والمراكز إلا بعد الحصول على تصريح من مديريات التموين محدد به خط السير، لمنع تخزين أو احتكار السلع، وفي حالة التأكد من عدم الحصول علي تصريح يتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة .

وشدد محافظ الجيزة على التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعُمد والجهات المعنية، للبدء في توعية المزارعين باجراءات التوريد.