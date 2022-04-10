مياه أسيوط تستخدم تكنولوجيا التصوير التلفزيونى لكشف الأعطال

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تطبيق تكنولوجيا التصوير التلفزيونيCCTV، لرصد وفحص جميع أجزاء الأنابيب الداخلية لتحديد حالة الخطوط من الداخل بصورة حية.

والوصول إلى حلول جذرية في حالة وجود تسريبات للمياه، وتحديد موضع الأعطال تحديدا دقيقاً لإجراء أعمال الحفر في المكان المناسب مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت اللازم للصيانة.

تكنولوجيا التصوير التلفزيونى لكشف الاعطال

أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن تكنولوجيا التصوير التلفزيونيCCTV عبارة عن كاميرا تليفزيونية مثبتة على موتور مدعمة ببرامج متطورة لتحديد أماكن وشكل العيوب يتم التحكم فيها إما سليكاً أو لا سلكياً من خلال شاشة عرض، تكشف عن وجود إزاحة أو فجوة، ترشيحات في الوصلات بين المواسير «الجوانات»

كما أنه أصبح بالإمكان التعرف على وجود أي شروخ أو كسور، أو تلف مواسير الصرف الصحي بسبب التآكل أو سوء التركيب أو سوء الاستخدام الذي يسبب تراكم المواد الصلبة ، ومراجعة ميل الفراغات واستقامتها، و تحديد مكان الأعطال باستخدام tractor كمصدر للإشارة والاستعانة بـ pipe locator كمستقبل للإشارة للوقوف على كل عطل و تحديد الأولوية، والذي يسمح باستخدام طريقة التبطين الجزئي أو الكلى من الداخل بدون حفر وذلك طبقا لحجم العطل.

درة: التصوير التلفزيونى أكثر فعالية

أوضح «درة» أن عملية فحص التصوير التلفزيوني CTTV تعد الوسيلة الأكثر فعالية لأنها تسمح بتحديد العيوب في التركيب أو موقع انسداد المجاري والخطوط والتي غالبًا ما يكون من الصعب تحديد مدى خطورتها دون استخدام كاميرات الفحص التليفزيونية، الأمر الذي سيكون له العائد الايجابي على مستوى الخدمة المقدمة من حيث الجودة والاستدامة.