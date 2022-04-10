مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 رمضان في محافظات مصر

مع بداية اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، يواصل البعض البحث عن مواقيت الصلاة التي تتغير بشكل طفيف من يوم لآخر، بسبب حركة الشمس ولضمان ديمومة ذكر الله.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي هذا السياق، يقدم «الوطن» في السطور التالية مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وبعض البلدان والدول العربية اليوم الأحد الموافق 10 أبريل الموافق 9 رمضان، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 04:04

- أذان الظهر: الساعة 11:562

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:19

- أذان العشاء: الساعة 07:39.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 04:08

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: الساعة 03:37

- أذان المغرب: الساعة 06:25

- أذان العشاء: الساعة 07:46

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- أذان الفجر: الساعة 04:10

- أذان الظهر: الساعة 11:57

- أذان العصر: عند الساعة 03:28

- أذان المغرب: الساعة 06:17

- أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 04:09

- أذان الظهر: عند الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:25

- أذان المغرب: الساعة 06:15

- أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- أذان الفجر: الساعة 04:04

- أذان الظهر: الساعة 11:57

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:21

- أذان العشاء: الساعة 07:41

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، في اليوم التاسع من شهر رمضات بحسب الموقع الرسمي لهيئة المساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في أبوظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:46

- أذان الظهر: الساعة 12:24

- أذان العصر: الساعة 03:52

- أذان المغرب: الساعة 06:42

- أذان العشاء: الساعة 08:12

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:45

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:52

- أذان المغرب: الساعة 06:42

- أذان العشاء: الساعة 08:42