أورمان المنوفية: تقديم مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام

قدت جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، مساعدات مالية لعدد من المقبلات على الزواج بالمحافظة، وكذا للأسر الأولى بالرعاية بالإقليم نفسه، ولذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي إطار التعاون بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأفاد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بيان صادر اليوم، بأنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة وذلك بقيمة إجمالية 580 ألف جنيه، لتوفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية، حيث تنوعت المساعدات ما بين تمويل عدد من المشروعات الصغيرة بتكلفة إجمالية 520 ألف جنيه، وتقديم 6 مساعدات زواج للفتيات الأيتام المقبلات على الزواج بقيمة إجمالية 60 ألف جنيه تيسيراً عليهم وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلًا عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.