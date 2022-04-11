استشاري تغذية تكشف عن أفضل طريقة لتناول وجبة سحور وإفطار صحية

قالت الدكتور إيمان عبدالرحمن، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إنه يفضل تناول الأطعمة الصحية المتوازنة خلال شهر رمضان المبارك، من مجموعات الطعام المختلفة، مع أقل كمية من الدهون والملح والسكر، لتجنب الإصابة بالأمراض.

تناول المياه والسوائل

أضافت «عبدالرحمن»، خلال اتصال هاتفي بإذاعة «90 90»، ويقدمه الإذاعي أحمد خيري، أن هناك عدة طرق صحية لتناول وجبتي الإفطار والسحور، من ضمنها تناول المياه والسوائل مثل الشوربة أو عصير ليمون، بشكل كبير قبل تناول وجبة الإفطار، لتعويض فترات الجفاف في الجسم، ثم تناول 3 تمرات على الأقل، وتعتبر هذه المرحلة بمثابة تهيئة للجهاز الهضمي.

تحذير من السموم البيضاء

أشارت إلى أنه يفضل تناول «الخشاف» أو الكركدية أو التمر الهندي بدون سكر، محذرة من السموم البيضاء التي تتمثل في السكر والدقيق الأبيض والملح الأبيض، لافتة أنه يفضل تناول نصف رغيف أو 4 معالق أرز أو مكرونة، كما أن كميات تناول البروتينات تتحدد حسب احتياجات كل شخص.

وحذرت من تناول الأطعمة المقلية بكثرة، إذ تؤدي لبعض المشكلات في المعدة، «لو هتاكل سمبوسك كل واحدة بس»، أو بدلا من قليها يمكن طهيها داخل الفرن.

ولفتت أنه يمكن تناول المكسرات كوجبة خفيفة بين وجبتي السحور والإفطار، كما يمكن تذوق الحلويات «مش لازم الطبق يبقى مليان».

أفضل طريقة لتناول السحور

وعن وجبة السحور، قالت إنه يفضل تأخير تناول وجبة السحور على قدر الإمكان لخفض عدد ساعات الصيام، لافتة أنه يجب تناول نشويات مركزة مؤشر السكري الخاص بها منخفض مثل الفول والخبز البلدي والشوفان.

وأفادت بأنه يفضل تناول طبق سلطة أو جرجير أو فجل مع وجبة السحور لأنها تخزن مياه داخل الجسم، وبفضل بعد تناول الحلويات أو المخللات.