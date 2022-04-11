موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين 10 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، موعد أذان فجر اليوم الأحد 11 أبريل 2022 الموافق 10 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، وهو التوقيت الذي يلتزم به المسلمون الصائمون، إذ يتناولون السحور ويمتنعون عن الطعام والشراب، وكل مايبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين

حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الاثنين 10 رمضان 1443 الموافق 11 إبريل 2022، في تمام الساعة 3:58 صباحا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:48 وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور لكي يهيئوا أنفسهم للصيام، إذ يكون موعد السحور ممتد حتى موعد الإمساك.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 10 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

الشروق موعده 5:30 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:14 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:34.