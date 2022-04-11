أهم أخبار اليوم: انطلاق برنامج «هل هلالك».. والأوقاف توزع 14 طن لحوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «تكريم مجموعة من الفنانين وأبطال نصر العاشر من رمضان في افتتاح هل هلالك.. وأهم أخبار اليوم».

حيث من المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة من برنامج «هل هلالك»، هذا العام الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال مجانًا للجمهور، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تكريم عدد من أبطال نصر أكتوبر

كما سيتم الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان وتكريم عدد من أبطال نصر أكتوبر من رجال القوات المسلحة، ومجموعة من الفنانين والمبدعين، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ستنظم بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثي حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر بمشاركة مجموعة من كبار الباحثين المصريين.

توزيع 14 طن من اللحوم

ومن ناحية أخرى يقوم مشروع صكوك الإطعام التابع لوزارة الأوقاف بتوزيع 14 طن من اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط.

ختام الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي

وعلى المستوى الرياضي، عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع ختام الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي، حيث سيلعب بولونيا ضد سامبدوريا، وفي إسبانيا، سيلعب فالنسيا ورايو فاليكانو في تمام الساعة السابعة مساءً.