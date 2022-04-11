«مياه أسيوط» تعقد اجتماعا لمناقشة جاهزية معدات الشركة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لمناقشة أوضاع الحملة الميكانيكية وجاهزية معدات الشركة ومراجعة استهلاك معدات الأسطول الميكانيكي.

مناقشة الوضع الحالي لمعدات الشركة

وناقش «درة» مع رئيس قطاع الدعم الفني ومدير إدارة الحملة الميكانيكية وعدد من مديري عموم المناطق، الوضع الحالي لمعدات الشركة من «سيارات مياه، سيارات كسح، شاحنات كبيرة، سيارات نقل صغيرة، لودر، كلارك، نافوري، فاكيوم، ونش إنقاذ، ورش متنقلة، طلمبات نزح مياه الأمطار، ....».

وأكد رئيس الشركة، أهمية مراجعة الاستهلاك الخاص بتلك المعدات بكل منطقة، ومراجعة الكفاءة التشغيلية لعدادات الكيلومترات بسيارات الشركة ودراسة الاحتياجات اللازمة لكل منطقة.

تقديم الدعم وتأهيل الكوادر

ولفت إلى أهمية تقديم الدعم اللازم طبقًا لما تفرضه بيئة العمل لسلامة سير منظومة العمل بأقصى سرعة ممكنة، مع مراعاة تأهيل الكوادر البشرية للتعامل بكفاءة ومهارة وتحقيق استفادة أكبر من إمكانات المعدة، مشيرًا إلى مراعاة إعادة تأهيل معدات الشركة المكهنة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بمنظومة العمل، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بكفاءة المستوى الخدمي.

وفي ختام الاجتماع صرح «درة» بضرورة صيانة عدادات الكيلومترات المعطلة بسيارات الشركة، وتدعيم معدات الشركة بعدادات ساعات تشغيل.