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انتشال جثة طفل والبحث عن آخر في مياه نيل دشنا بمحافظة قنا

كتب:

رجب آدم
02:41 م | الأحد 10 أبريل 2022
حالة غرق.. أرشيفية

حالة غرق.. أرشيفية

لقي طفلان مصرعهما، ظهر اليوم الأحد، غرقا في نهر النيل أمام مدرسة الثانوية الصناعية بمدينة دشنا في محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بمصرع طفلين غرقا بالنيل، بدشنا.

البحث عن جثة طفل في مياه النيل

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة أحد الطفلين، وجار البحث عن الأخرى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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بقلم رجب آدم