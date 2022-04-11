نيوزيلندا تخصص طائرة عسكرية لنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا

قالت الحكومة النيوزيلندية، أنها سوف تقوم بإرسال طائرة نقل عسكرية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى فريق دعم مكون من 50 شخصًا إلى أوروبا في إطار استجابتها للحرب الأوكرانية، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقالت «جاسيندا أرديرن»، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، في تصريحات صحفية اليوم، إن طائرة النقل العسكرية التي توفرها ستكون من طراز سي 130 هيركوليس، موضحة أن هذه الطائرة سوف تجوب جميع أنحاء أوروبا، على أن تكون مهمتها نقل إمدادت ومعدات عسكرية إلى مراكز التوزيع الرئيسية.

وأوضحت «أرديرن» أن الطائرة المخصصة لن تتوجه إلى أوكرانيا بشكل مباشر، حيث أنها سوف تنقل معظم المعدات العسكرية إلى البلاد عن طريق البر.

دعم عسكري لأوكرانيا

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن حكومتها سوف تنفق 13 مليون دولار نيوزيلندي أي ما يعادل قيمته 9 ملايين دولار أيضًا على الدعم العسكري وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص 7.5 مليون دولار نيوزيلندي من إجمالي المبلغ المخصص بهدف شراء أسلحة وذخيرة إلى بريطانيا.

وأوضحت «أديرون» أنه بعد تخصيص مبلغ الـ13 مليون دولار نيوزيلندي، فإن إجمالي مساهمة نوزيلندا في المجهود الحربي سوف ترتفع إلى 30 مليون دولار نيوزيلندي أي ما يعادل قيمته 20 مليون دولار أمريكي.

الحرب تدخل يومها الـ47

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ47 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، معلنًا قيام دولته بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم على أيدي القوات الأوكرانية.

ولم يحدد الرئيس الروسي فترة زمنية لاستمرار العملية العسكرية، مؤكدًا أن العملية العسكرية في أوكرانيا سوف تنتهي بانتهاء الهدف منها، وموضحًا أن هناك أهداف أخرى من بينها منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دول غربية، وكذلك وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» بعد إعلان أوكرانيا رغبتها الانضمام إلى الحلف.