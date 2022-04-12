فى نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات مدينة برج العرب الجديدة

تعد مدينة برج العرب الجديدة، واحدة من مدن الجيل الأول، التي تنفذ داخل إقليم محافظة الاسكندرية، إذ تتمتع المدينة بموقع متميز، لقربها من الساحل الشمالي، وتبعد مسافة 8 كيلو متر من الطريق الساحلي، وتقع بالقرب من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة، وهي الامتداد الطبيعي لـ«عروس البحر الأحمر».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مشروعات مدينة برج العرب الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة، فى بيان سابق لها.

مشروعات مدينة برج العرب الجديدة

- جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع المرافق، وتشمل «المرافق الرئيسية للأحياء (5، 6، 8)، المتضمنة تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بتكلفة بلغت حوالي 140 مليون جنيه، بعد توقف المشروع لمدة تجاوزت 3 سنوات».

- إعادة تأهيل محطتي الرفع (أ، ب) بتكلفة 76 مليون جنيه.

- جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بقطاعات المرافق «مياه - صرف»، ومشروعات كهرباء وخدمات ومشروعات استثمارية.

- جرى تنفيذ المرافق الداخلية لمنطقة المحور المركزي الغربي بتكلفة 39.6 مليون جنيه، بمدينة برج العرب الجديدة.

- جرى الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمحطتي رافع الصرف الصحي (2 و1) بالحي الثامن، بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وشبكة كهرباء 196 عمارة بتكلفة 11.5 مليون جنيه.

- تخصيص 144 قطعة أرض مقابر بمساحة 5760 م2، بقيمة بيعية بلغت 6.3 مليون جنيه.

- تخصيص 8 قطع أراضٍ خدمية بمسطح إجمالي 17588م2 بقيمة بيعية 5.8 مليون جنيه.

- إنشاء مدرسة تعليم أساسي سعة (33) فصلا بالحي السكني الثاني، بالمجتمع المحلي الثالث، بتكلفة 27.6 مليون جنيه.

- جارٍ تنفيذ 11 مشروعا بقيمة 100 مليون جنيه.

- تخصيص 28 محلا تجاريا بقيمة بيعية 30.8 مليون.

- تخصيص 12 قطعة أرض بنشاط صناعي وتخزين بمساحة 148.7 ألف م2، بقيمة بيعية 142.5 مليون جنيه.

- بجانب شبكة كهرباء المجاورة الثانية، وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بتكلفة 40.97 مليون جنيه، وشبكة كهرباء قطعة (5 ، 7) بالحي الرابع بتكلفة 21.9 مليون جنيه، وشبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع «النوادي» بتكلفة 7.13 مليون جنيه.

- بالإضافة إلى توسعة محطة محولات المنطقة الصناعية الثالثة بتكلفة 15.8 مليون جنيه.

- جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع المرحلة الثانية «طبقة أساس+ mco أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى»، للطرق الداخلية للقطع (7،5) بالحى السكني الرابع، بتكلفة 20 مليون جنيه.