توزيع أكثر من 11 ألف كرتونة على الأيتام والأكثر احتياجًا بمراكز مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جرى توزيع 11170 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا منذ بداية رمضان حتى الآن، وجرى توزيعها من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، في عدد من المدن وبكافة القرى والتجمعات، وتأتي المواد الغذائية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتجسد نموذجا للشراكة وإدراكًا لأهمية روح التكاتف الاجتماعي في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

توزيع كراتين رمضان بمساعدة المجتمع المدني

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، الشكر لجميع المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني ورجال الأعمال والأفراد، مثمنًا مشاركتهم المجتمعية الفاعلة وتعاونهم، من خلال المساهمة في تقديم المساعدات وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه جاري توزيع مزيدا من كراتين المواد الغذائية من خلال رؤساء مجالس المدن والتضامن الاجتماعي والمتطوعين من المؤسسات المجتمعية والقيادات الشعبية بكل مدينة، حرصا على الوصول إلى المستحقين بكافة مناطق المحافظة، مع الاستعداد الدائم لتقديم مزيدا من الدعم والمساعدة لأبناء مطروح.

دعم الأسر الأكثر احتياجا في مطروح

وأكد محافظ مطروح، دعم جميع الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والأرامل والمطلقات وغيرها من المستحقين، وذلك بتقديم مساعدات مستمرة لهم على مدار العام في المواسم والأعياد، بجانب دعمهم بمساعدات مادية وإجراء عمليات جراحية لهم على نفقة الدولة، وصرف أدوية وتجهيز عرايس ومدهم بمعلومات مختلفة ورعايتهم.