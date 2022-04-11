حملة لتمهيد وتسوية الطرق بالبلينا ولقاء جماهيري مع نواب المراغة

أوضح هشام عبد المحسن رئيس الوحدة المحلية بعرابة أبيدوس بمركز البلينا في محافظة سوهاج، أنه جرى تنفيذ حملة تمهيد وتسوية الطرق في نطاق الوحدة، بعد أعمال حفر الصرف الصحي بالقرية، وأن الحملات تمهيد وإزالة وتسوية الطرق تأتي تيسيرا لحركة السير على المواطنين.

لقاء جماهيرى بمركز المراغة

وفى إطار آخر، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لقاءً جماهيريا، جمع بين مواطني المركز ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وبين رفعت شكيب والدكتور سامي فتحي سوس، عضوا مجلس النواب عن دائرة مركز المراغة، وذلك فى إطار مبادرة من الوحدة المحلية وأعضاء مجلس النواب بالمركز، للقاء المواطنين بالمجالس القروية، والذى بدأ بمجلس قروي بناويط ثم البطاخ ثم الغريزات ثم شندويل ثم أولاد إسماعيل.

حضور اللقاء وعرض مشروعات المركز

وحضر اللقاء، كل من أحمد السيد أبو همام، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة المراغة، ومديرى إدارات الوزارات المختلفة بالمركز ورؤساء المجالس القروية، وبدأ اللقاء بترحيب متبادل بين الحضور، ثم عرض المواطنون كافة الموضوعات المتعلقة بالمشروعات القائمة بالمركز بمحافظة سوهاج، واستجاب أعضاء مجلس النواب لبعضها.

استماع أعضاء مجلس النواب للمواطنين

وقال «أبو همام»، إن اللقاء يأتى ضمن مبادرة من أعضاء مجلس النواب بالمركز للقاء المواطنين وتذليل العقبات أمام مطالبهم بالمجالس القروية الخمسة «بناويط، البطاخ، الغريزات، شندويل، أولاد إسماعيل».