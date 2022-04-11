شعراوي: القاهرة تنتج 16.5 مليون طن قمامة يوميا.. وننفذ 26 مدفنا صحيا بـ800 مليون جنيه

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضي، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنا صحيا، وجار تنفيذ 10 مدافن أخرى، بإجمالي استثمارات بلغ 800 مليون جنيه، مشيرا إلى أنّ مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنعا، 23 منها يتبع القطاع الخاص، و8 تابعة للمحافظات، كما جرى إنشاء 5 مصانع جديدة، وجار الانتهاء من مصنعين، وتبلغ الاستثمارات نحو 750 مليون جنيه.

تطوير منظومة القمامة

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع، وترأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وحضور المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والنائبين محمد الحسين،ي ومحمد وفيق، وكيلا لجنة الإدارة المحلية، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، كما شارك في الاجتماع، سكرتيري محافظة الجيزة والإسكندرية، ورئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

واستعرض وزير التنمية المحلية، المشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومي من المخلفات والقمامة نحو 16.5 مليون طن، وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه، وبينها المحطة الوسيطة الثابتة في المطرية، والمحطة الوسيطة الثابتة في المقطم، والمحطة الوسيطة الثابتة في منشأة ناصر، والمحطة الوسيطة الثابتة في المظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية، حيث جرى التعاقد مع شركتي إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية، وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021 .

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ إجمالي عدد المخلفات المتولدة يوميا في المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ نحو 6550 طن قمامة، ويعمل في منظومة الجمع السكني 4778 عاملا، والكنس اليدوي 5231 عاملا.

وأوضح شعراوي، أنّ الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل في القاهرة، للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والالتزام بعمليات الجمع السكني وكنس وغسيل الشوارع، وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقي الشكاوي، وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة، وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات، طبقا للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني.

ولفت إلى أنّ الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة، وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تتولى أعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية، بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

الدقهلية تنتج 3800 طن مخلفات يوميا

وفيما يخص المشروعات المنفذة في محافظة الدقهلية، قال الوزير إنّ المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ نحو 3800 طن، وعدد المشروعات نحو 30 مشروعا بإجمالي استثمارات 750 مليون جنيه، وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، ومنها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحي الآمن بقلابشو، وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن يوم.

وتابع أنّه إضافة إلى هذه المشروعات، سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالي استثمارات 20 مليون يورو، وتتضمن غلق المقلب العشوائي بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروه وتطوير جراجات نبروه وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمخلفات في محافظة الإسكندرية، حيث تتضمن تنفيذ مصنع المنتزه لتدوير ومعالجة المخلفات والمحطة الوسيطة الثابتة بأم زغيو، وجار إبرام التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءة المحطات الوسيطة ورفع السعة التصميمية لمصانع المعالجة والتدوير «أبيس 1 و2 و3» من 1100 طن يوميا إلى 2100 طن يوميا، إضافة إلى إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، وخدمات جمع ونقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية، وتبلغ إجمالي الاستثمارات لتلك المشروعات نحو 835 مليون جنيه.

124 مليون جنيه لإقامة محطة وسيطة متحركة في البدرشين

وعرض وزير التنمية المحلية، الجهود التي تمت على أرض الواقع في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحسين منظومة المخلفات مع إحدى شركات القطاع الخاص والتخلص الآمن من المخلفات، وعرض ما شهدته محافظة الجيزة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة، حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 124 مليون جنيه لإقامة محطات وسيطة متحركة في البدرشين، ومحطة وسيطة ثابتة بمنشأة القناطر ومصانع للتدوير والمعالجة ومدافن صحية آمنة في شبرامنت وأطفيح والعياط، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة وتجريد الشوارع بأحياء الهرم والطالبية وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص المتخصص خلال شهر أبريل الحالي.

واستعرض اللواء محمود شعراوي، المشروعات المنفذة والجارية في محافظة القليوبية، التي تتضمن توريد المحطة الوسيطة الثابتة والمتحركة ببنها ومصنع أبوزعبل ومدفن العبور ومحطتي الخصوص والقطاوي، إضافة إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وهي مجمع العاشر من رمضان وإغلاق مقلب أبوزعبل وإنشاء مصنع ومدفن، وذلك بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 126 مليون جنيه.

ولفت إلى أنّه جار مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنظافة والنقل وتجريدة الشوارع للمنطقة الجنوبية بالمحافظة «شبرا الخيمة شرق وغرب، الخانكة، الخصوص، وبنها»، وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص خلال شهر أبريل الحالي.

11 محطة وسيطة في سوهاج لـ191 مليون جنيه

كما عرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمحافظة سوهاج، والتي تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 191 مليون جنيه، وتتضمن إنشاء 11 محطة وسيطة متحركة في «جهينة، المراغة، غرب سوهاج، شرق سوهاج، جرجا، ساقلتة، البلينا، طما، طهطا، المنشأة، وأخميم»، إضافة إلى مصنع ومدفن دار السلام.

وفيما يخص بمشروعات المخلفات المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والممول من البنك الدولي، فيتعامل المشروع مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء، وهما الحرق العشوائي للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 200 مليون دولار.

وتحدّث الوزير عن تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف، والذي يبلغ 69 كيلو مترا ويخدم 11 مركزا ومدينة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ دور الوزارة في هذا المشروع خاص بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقري والمدن الواقعة بنطاقه، ويبلغ التمويل نحو 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.

مساهمات «التنمية المحلية» في «تغير المناخ»

وعن مساهمات وزارة التنمية المحلية في ملف التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، أكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية، نجحت في القضاء على الحرق المكشوف للمخلفات بالمحافظات، حيث يساهم قطاع المخلفات بنحو 8.1% من الانبعاثات.

وفى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ساهمت المنظومة في التخلص من نحو 63 مليون طن من المخلفات خلال عامين، منها 15.5 مليون طن من التراكمات التاريخية، و47.5 مليون طن تولد يومي.

وأوضح شعراوي، أنّه جرى التعاون مع باقي الوزارات المعنية بخفض الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، حيث جرى التنسيق مع المحافظات في جمع ومعالجة قش الأرز ومكافحة عمليات الحرق المكشوف، من خلال منظومة النظافة وتشديد الرقابة والمرور والتفتيش من خلال الوحدات المحلية.